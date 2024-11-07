Donald Trump kazandı: Elon Musk'ın Tesla'sı borsada uçtu

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ABD'de başkanlık seçimlerinin galibi belli oldu...

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'i mağlup etmeyi başararak ABD'nin yeni başkanı seçildi.

Trump'ın seçilmesiyle birlikte ABD borsası, Cumhuriyetçi adayın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi sonrasında günü ralli yaparak tamamladı.

TRUMP'IN KAZANMASI HER ANLAMDA ONA YARADI

Borsadaki üç endeks rekor tazeledi.

Özellikle Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk'ın şirketi Tesla'daki yükseliş dikkatlerden kaçmadı.

Tesla hisseleri yüzde 15'e yakın artış kaydederek yılın en yüksek seviyesini gördü.

6 AYDA YÜZDE 62 DEĞER KAZANDI: TRUMP'IN MEDYA ŞİRKETİ DE YÜKSELDİ

Seçim kampanyasının hareketlendiği son 6 aylık periyotta Tesla hisseleri, yüzde 62 değer kazandı.

Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology'nin hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 yükseldi.

SERVETİNE SERVET KATTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Tesla hisselerindeki yükselişle birlikte Elon Musk'ın servetine 26,5 milyar dolar daha eklendi.

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Musk'ın toplam serveti 290 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yakın rakibi Jeff Bezos'un ise 228 milyar doları bulunuyor.