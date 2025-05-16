Donald Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum

Haber Merkezi

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelebileceğinin sinyalini vermişti.

İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakerelerine katılımı konusunda spekülasyonlar devam ederken Trump, "Ben gitmezsem Vladimir Putin gelmez dedim, haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebilirim" demişti.

"MUHTEMELEN WASHINGTON'A DÖNÜYORUM"

Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirten Trump, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği ifade etti.

Trump, "Bildiğiniz gibi yarın (cuma) ayrılacağız. Varış noktamız belli değil çünkü sürekli telefonlar alıyoruz, buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" şeklinde konuştu.