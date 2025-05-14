Donald Trump: Türkiye'ye gelebilirim

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklamalar yaptı.

Yarın İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin konuşan Trump, bir kez daha Türkiye'ye gelebileceğinin sinyalini verdi.

Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'a gitmeden önce de perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğinin mesajını veren Trump, son açıklamasında Putin'in de bunu istediğini söyledi.

"PUTİN GELMEMİ İSTİYOR"

Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi istiyor. Yoğun programım onunla görüşmeme engel değil.

"BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ"

Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim." dedi.

BİR AÇIKLAMA DAHA: BU KEZ KREMLİN'DEN

Kremlin'den yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus heyetinin perşembe günü İstanbul'da olacağını söyledi.

RUSYA, TOPLANTIYA KİMİN KATILACAĞINA DAİR DETAY VERMİYOR

3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle Türkiye'ye çevrildi. Yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine taraflardan peş peşe açıklamalar gelse de kimlerin katılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Perşembe günü Ukrayna ile doğrudan barış görüşmeleri için İstanbul'da olacağını söyledi, ancak Moskova tarafından kimin katılacağını söylemedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyetin açıklanmasını istediği zaman bildirileceğini söyledi.

Peskov, Putin'in İstanbul'daki barış görüşmeleri için teklifinin geçerli olduğunu ve Rus heyetinin Ukraynalı mevkidaşlarının gelmesini bekleyeceğini söyledi.

ZELENSKY: YARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Mayıs'ta Ankara'da bir araya geleceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini söyledi.

Kiev'de yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik 15 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın bitmesi için Rusya'ya önce 30 günlük, daha sonra da ABD'nin önerisi ile tam ve koşulsuz ateşkesi teklif ettiklerini anımsatan Zelensky, Rusya'nın bunu kabul etmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması yönündeki teklifini kabul ettiklerini dile getiren Zelensky, 15 Mayıs'ta Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyledi.

PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mayıs akşamı basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

11 Mayıs günü Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.