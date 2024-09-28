Donald Trump ve Volodimir Zelensky arasında 'Putin' diyaloğu: Olanlarda senin de sorumluluğun var Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'le görüşen Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi. Trump daha sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olanlardan Zelensky'i de sorumlu tuttu.

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Haber Merkezi

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile bir araya geldi.

Görüşmede Donald Trump, başkanlık seçimlerini kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin yanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilerini vurguladı.

Trump daha sonra, "Çok iyi bir ilişkimiz var ve bildiğiniz gibi Başkan Putin'le de çok iyi bir ilişkim var." dedi.

PUTİN'LE İYİ BİR İLİŞKİM VAR: OLANLARDA SENİN DE SORUMLULUĞUN VAR...

Zelensky ise, "Benimle ilişkilerinizin daha iyi olacağını umuyorum." diyerek araya girdi.

O anlarda Trump bir kez daha dönerek olanlarda Zelensky'nin de suçu olduğunu öne sürdü.

Trump, "Olanlarda senin de sorumluluğun var." dedi.

İkili arasındaki o konuşma saniye saniye kameralara yansıdı.

"ZELENSKY TARİHİN EN BÜYÜK PAZARLAMACISI"

Öte yandan Donald Trump 24 Eylül Salı günü Pensilvanya eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımla alay etmişti.

Trump eğer başkan seçilirse Moskova'nın işgaliyle başlatılan savaşı hızla sonlandıracağını bir kez daha vurgulamıştı.

"ABD'YE HER GELDİĞİNDE 100 MİLYAR DOLARLA ÇEKİP GİDİYOR"

"Tarihin en büyük pazarlamacısı" olarak nitelendirdiği Zelenskiy için, "ABD'ye her geldiğinde 100 milyar dolarla çekip gidiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, Rusya'nın 2022'de işgalinden bu yana Ukrayna'ya 56 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağlandı.