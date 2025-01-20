Donald Trump'ın 5 metrelik heykeli yaptırıldı

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ABD'de yeni bir dönemin kapısı açılıyor.

Donald Trump, ABD'de geçtiğimiz kasım ayında yapılan seçimleri Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı kazanmıştı.

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, bugün Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

KRİPTO ZENGİNLERİ YAPTIRDI: SUİKAST SONRASI VERDİĞİ TEPKİYE YER VERİLDİ

Yemin ederek görevine başlayacak Trump'a tören öncesi bir de bronz heykel yapıldı.

Kripto zenginleri tarafından yaptırılan heykelde, Trump'ın geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu verdiği tepki yansıtıldı.

Heykelde Trump'ın uğradığı suikastın ardından sol yumruğunu havaya kaldırdığı ana yer verildi.

ÜLKE ÇAPINDA SERGİLENECEK

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda olan heykelin, Washington'da sergileneceği öğrenildi.

Ayrıca heykelin Trump Kütüphanesi'nde sergilenmeden önce ülke çapında çeşitli yerlerde sergileneceği bilgisi de paylaşıldı.

İşte o heykel...

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ YENİ REKOR GELDİ

Öte yandan Donald Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin'den yeni rekor geldi.

Bitcoin 109 bin doları aştı.

Ayrıca Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.