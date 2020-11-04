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- Donald Trump'ın paylaşımına Twitter kısıtlama getirdi
Donald Trump'ın paylaşımına Twitter kısıtlama getirdi
Cumhuriyetçilerin lideri Başkan Donald Trump'ın yaptığı "Seçimi çalmaya çalışıyorlar" paylaşımına Twitter kısıtlama getirdi.
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 09:06
- Güncelleme : 04.11.2020 - 09:07
Amerika Birleşik Devletleri'nde oylar sayılmaya devam ederken iki lider de açıklamalarda bulunuyor.
TWİTTER TRUMP'IN PAYLAŞIMINA KISITLAMA GETİRDİ
Cumhuriyetçilerin lideri Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "Öndeyiz ama seçimi ÇALMAYA çalışıyorular. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapanmadan oylar sayılamaz!" açıklamasında bulundu.
Trump'ın yaptığı paylaşıma Twitter kısıtlama getirdi.