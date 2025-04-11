Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiasına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Leavitt, "Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir" şeklinde yanıt verdi.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya Leavitt, "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim" diye karşılık verdi.

Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Amerikan CNN kanalının Arapça sayfasında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde Trump'ın Türkiye'yi de ziyaret edebileceği ancak nihai kararın verilmediği öne sürülmüştü.