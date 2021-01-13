Donald Trump'ın YouTube kanalı askıya alındı

YouTube, Donald Trump'ın kanalının en az bir hafta süreyle askıya aldığını duyurdu.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Donald Trump'a bir darbe de YouTube'dan geldi.

BİR HAFTA ASKIYA ALINDI

Twitter ile Facebook'tan sonra, YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PLATFORMU KURACAK

Öte yandan hesapların askıya alınmasının ardından oldukça öfkelenen Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıklamıştı.

SAVAŞ AÇIYOR

Sosyal medya şirketlerine savaş açmaya hazırlanan Trump’ın hem kendisine hem de destekçilerine yönelik saldırı olduğu algısı oluşturacağı ve bu motivasyonla Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleriyle mücadeleye girişeceği belirtilmişti.