Donald Trump'ın zafer konuşmasına hazırlandığı anın fotoğrafı

Haber Merkezi

ABD'de halk, bugün 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede seçmenler, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, seçimi kazandı.

Seçim sonuçlarından sonra Donald Trump, zafer konuşması yapmak üzere destekçilerini kazandığı Florida eyaletindeki Palm Beach ilçesindeki kongre merkezine çağırdı.

ZAFER KONUŞMASI İÇİN HAZIRLIĞINI YAPTI...

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

Hazırlıklar sürerken o anlardan bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.

Cumhuriyetçilerin paylaştığı görselde, ABD'nin resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkanı olan Trump'ın zafer konuşmasını yapmaya hazırlandığı görüldü.

Elindeki kağıtta yapacağı konuşmanın son hazırlıklarını yapan Trump böyle görüntülendi.