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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı olarak geçici bir süre görev yapan Elon Musk, Beyaz Saray’daki görevine dün veda etti.

Bu kapsamda kameraların karşısına çıkan Elon Musk, morarmış gözüyle gündem oldu.

Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında sağ göz çukuru belirgin şekilde şişmiş ve morarmış görülen Musk’ın bu hali, basın toplantısının önüne geçti.

"X İLE ŞAKALAŞIRKEN OLDU"

Gazetecilerin göze çarpan morlukla ilgili sorusu üzerine Musk, bunun beş yaşındaki oğlu "X" ile şakalaşırken olduğunu söyledi.

"Küçük X ile eğleniyordum, ‘Hadi yüzüme yumruk at’ dedim. O da gerçekten attı." diyen Musk, olayın ciddiyetini hafif bir gülümsemeyle anlattı.

Başkan Trump ise "X mi yaptı? Onu tanısaydınız, yapabileceğini bilirdiniz." diyerek gülerek cevap verdi.

ELON MUSK'A VEDA

Musk’ın Trump yönetimindeki “Devlet Verimliliği Departmanı” (DOGE) görevinden resmen ayrılması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Trump, Musk’a övgü dolu sözlerle veda etti ve "O her zaman bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Musk’ın üzerinde “The Dogefather” (Baba) yazılı siyah tişörtü dikkat çekti.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİALARI

Basın toplantısının hemen öncesinde, New York Times’ta yayımlanan bir haberde, Elon Musk’ın ketamin, ekstazi ve halüsinojenik mantarlar gibi maddeleri düzenli olarak kullandığı öne sürüldü.

Rapora göre Musk, bu maddeleri bir kutu içinde taşıyor ve kullanım dozu ara sıra olmaktan öteye geçiyor.

KABUL ETMİŞTİ

Musk, daha önce verdiği bir röportajda “iki haftada bir düşük dozda ketamin aldığını” söylemiş, aşırı kullanımın iş yapma kapasitesini düşürdüğünü kabul etmişti.

Beyaz Saray’daki görevi sırasında bu maddeleri kullanıp kullanmadığı ise netlik kazanmadı.

MACRON'A GÖNDERME: FRANSA'DA DEĞİLDİM

Musk’ın gözündeki morlukla ilgili yaptığı “Fransa’nın yakınında bile değildim.” şeklindeki ironik açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’un sosyal medyada yayılan “tartışmalı tokat” videosuna gönderme olarak yorumlandı.

Trump da bu konuda espri yaparak "Evlilikte önemli olan, kapının kapalı olduğundan emin olmaktır." dedi.