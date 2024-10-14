Donald Trump'tan dikkat çeken 'içerideki düşman' çıkışı: Ordudan destek alınmasını istedi

AA

Amerika, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri için geri sayımda...

Kamala Harris ve Donald Trump'ın arasında süren yarışta, dikkat çeken olaylar yaşanmaya ve şoke eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son yapılan açıklamada ise, Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim günü ordudan destek alınması talebinde bulundu.

JOE BIDEN'A YÖNELİK ELEŞTİRİ

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmeler yaparak, Biden'a yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimin sakin geçmeyebileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Trump, Biden'ın neler olup bittiğine dair herhangi bir fikri olmadığını ve "gününün çoğunu uyuyarak geçirdiğini" bildirdi.

Ayrıca Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını gibi bir olayın seçim gününde yeniden yaşanmayacağını, en azından kendi destekçileri tarafından böyle bir olayın başlatılmayacağının altını çizdi.

"ÇOK KÖTÜ İNSANLARIMIZ VAR"

"Bence daha büyük sorun içerideki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." ifadesinde bulunan Trump, Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan bu insanlara karşı seçim gününde destek alınması gerektiğini öne sürdü.

"MASAMDA KIRMIZI BİR DÜĞME VAR" TEHDİTİNE YANIT

Eski Başkan Trump, döneminde Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştiğini ancak ilk başlarda lider Kim Jong-un'un "masamda kırmızı bir düğme" var diyerek nükleer tehditte bulunması nedeniyle ilişkilerin "gerçekten kötü" başladığını aktardı.

Trump, Kim'in tehdidine ise "Benim de kırmızı düğmem var ama daha büyük ve benim kırmızı düğmem çalışıyor." yanıtında bulunduğunu belirtti.

Eski Başkan Barack Obama döneminde Kuzey Kore ile "savaşa girmeye yakın olduklarını" savunan Trump, "Milyonlarca insanın öldüğü nükleer savaşa girebilirdik." ifadesinde bulundu.