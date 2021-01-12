ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi kaosa çeviren Kongre baskınının ardından ilk kez görüntülendi.

Ülkenin güneyinde inşası için emir verdiği sınır duvarının geçtiği eyaletlerden Teksas'a giden Donald Trump, kamuoyu önüne çıkarak baskına yönelik açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDET İSTEMİYORUM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." diye konuştu.

"AZİL SÜRECİ ÖFKEYE NEDEN OLDU"

Hakkında yürütülen azil sürecinin öfkeye neden olduğunu söyleyen Trump, "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ENGELİNE TEPKİ: BERBAT BİR HATA YAPTILAR

Twitter'ın hesabını kapatmasına yönelik de konuşan Trump, "Teknoloji devleri berbat bir hata yaptı. Olayların yaşandığı günkü sözlerim tamamen münasipti." dedi.

Trump, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Donald Trump'tan, Kongre baskını sonrası ilk açıklama