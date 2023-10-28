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Donanma, tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor

Donanma, tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor Türk donanması, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirecek. F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmi geçit sırasında gemilere eşlik edecek.