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    'Donbas' etkisi! 22 Şubat 2022 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın düştü mü yükseldi mi merak ediliyor. İşte 22 Şubat Salı güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 11:30
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    'Donbas' etkisi! 22 Şubat 2022 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 844 liradan işlem görürken çeyrek ise 1389 lira oldu.

    Peki 22 Şubat 2022 Salı 11.30 itibariyle altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    22 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 844,79

    SATIŞ: 844,96

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.374,00

    SATIŞ: 1.389,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.485,00

    SATIŞ: 5.536,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.758,00

    SATIŞ: 2.783,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.517,47

    SATIŞ: 5.568,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 770,12

    SATIŞ: 775,18

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.906,74

    SATIŞ: 1.907,14


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