Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı gazi Turgut Aslan 15 Temmuz gecesini anlattı 15 Temmuz gecesi başından vurularak infaz edilmek istenen dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, FETÖ hakkında hazırladıkları raporun ardından darbecilerin hedefi haline geldiğini belirtirken başından vurulduktan sonra FETÖ'cülerin kendisini öldü zannederek bıraktıklarını söyledi.

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İHA

15 Temmuz 2016 gecesi Ankara’da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak isteyen dönemin 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, koruması Hasan Gülhan ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı’na gitti.

Aslan ve koruması, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki eylemleri organize eden eski kurmay albay Erkan Öktem ve beraberindeki darbeci askerler tarafından alıkonuldu.

İnfaz edilerek başlarından vurulan Hasan Gülhan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Turgut Aslan geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak “gazi” unvanını aldı.

Terör örgütleriyle korkmadan mücadele ettiklerini söyleyen Aslan, darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Öldüğümü sanıp oraya bırakmışlar”

Darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşananları anlatan Aslan, “O gün Jandarma Genel Komutanlığı’nda birtakım hareketler görünce oraya gittim. Dönemin Korgenerali Arif Çetin ile görüştük. İçeriye Arif Çetin ile randevum var diyerek girmek istedim. Bana, ‘Onların burada sözü geçmez. Yurtta Sulh Cihanda Sulh Konseyi yönetime el koydu’ dediler. Ben yine de ısrar ettim.

Yetkiliniz kimse görüşmek istiyorum dedim. Dönemin Jandarma Komutanı Erkan Öktem’e söylediler ve içeriye aldılar. Bana bir yudum su bile vermediler. Lavaboya gitmek istedim. Öktem bana, ‘Seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak’ dedi.

İçeriye girdikten sonra korumamın ve benim gözlerimi bağladılar. Ellerimizi arkadan kelepçelediler. Korumam Hasan Gülhan’ın kafasına ateş edip şehit ettiler. Ardından da benim kafama ateş ettiler. Öldüğümü sanıp oraya bırakmışlar. Ben kendi kararımla hesap sormak için gitmişim oraya” dedi.

“FETÖ ile ilgili hazırladığım raporun ardından hedef haline geldim”

Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyleyen Aslan, “FETÖ ile ilgili 60 sayfalık bir rapor hazırladım. Raporun ardından Fethullah Gülen beni gazetelerinde hedef gösterdi. Amacı arkadaşlarımı ve beni yıldırmaktı. Biz yılmadık, raporun arkasında durduk. Bu yüzden de beni hedefe aldı. Raporu Türkiye’deki bütün savcılıklara gönderdim. Onlar da iddianamelerinde raporu kullandı. Bu rapor çok tehlikeli bir rapordu. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. ‘Bir rapor lazım’ dedi. Raporda Fethullah Gülen’in yaptıklarını yazdım” ifadelerini kullandı.

“Muhsin Yazıcıoğlu da bence FETÖ tarafından öldürüldü”

2009’da geçirdiği helikopter kazası sebebiyle hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da FETÖ’nün hedefinde olduğunu dile getiren Aslan, “Rapordaki en önemli unsurlardan birisi, FETÖ’nün ayağına demir bağlayıp denize atarak öldürdükleri gazeteciydi. Muhsin Yazıcıoğlu da bence FETÖ tarafından öldürüldü. Buna da raporumda yer vermiştim. Bunun üzerine yargı da FETÖ’nün silahlı terör örgütü olduğuna karar verdi” diye konuştu.

“Beni sürekli tehdit ediyorlardı”

Görevdeyken sürekli ölümle tehdit edildiğini söyleyen Aslan, “Önceleri korumam yoktu. Bir gün arabama silahlı saldırıda bulundular. Ben de ardından koruma ile hareket etmeye başladım. Beni sürekli tehdit ediyorlardı. Mardin’de beni tüfekle vurmak istemişler ama silah tutukluk yapmış. Suikastın tetikçisi ifadesinde, ‘Öldürmeyen Allah öldürmüyor’ dedi” ifadelerine yer verdi.

“Darbenin başarısız olmasının sebebi milletimizin sokağa inmesidir”

Darbe girişiminin Türk milletinin kararlı duruşu sayesinde başarısız sonuçlandığını belirten Aslan, “Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa indi. Darbe girişiminin başarısız sonuçlanmasının en önemli sebebi buydu. 15 Temmuz günü çok zordu. Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Fethullah Gülen, bu ülkeyi emperyalist ülkelerin kucağına bırakmak istiyordu. Buna engel olanlardan birisiyim. Ülkemizi emperyalist ülkelerin kucağına bırakmadığımız için çok mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

“Uyandığımda ilk cümlem, Fethullah Gülen’in başarılı olup olmadığını sormak oldu”

Saldırı sorası yaşadıklarını da dile getiren Aslan, “Beni bilmediğim bir yere götürdüler. Eyvah herhalde öleceğiz, durum kötü dedim. Saldırıya uğradıktan sonra hastanede kendime gelmişim. Uyandığımda ilk cümlem, Fethullah Gülen’in başarılı olup olmadığını sormak oldu. Başarılı olduysa yandık, demokrasiyi kaybettik, ülkemiz elden gitti dedim. Tedavi sürecimde çok zorluklar vardı. Ailem bana çok destek oldu. 5 ay komada kalmışım, 5 beyin ameliyatı geçirmişim. Hastanede antrenmanlar, parklarda yürüyüşler yapıyordum. Darbe girişiminin başarısız olduğu öğrendiğimde de, halk ve demokrasi kazandı dedim” şeklinde konuştu.

“Cizre’deki bir operasyonu unutamıyorum”

Görevdeyken icra ettikleri operasyonlarla ilgili de konuşan Aslan, “Cizre’deki bir operasyonu unutamıyorum. Orada çok şehit vermiştik. Ona çok üzülmüştüm. Terörle mücadelemiz hala devam ediyor. Tehlike bitmiş değil. Onlarda para çok, dünya onları destekliyor” diye konuştu.

“Bürokrasinin çeşitli kademelerinde çalıştım”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık görevini yürüten Aslan, “Terörle mücadele daire başkanlığı yaptım. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde çalıştım. Uzun zamandır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışıyorum” dedi.

İHA ile ilgilide konuşan Aslan, “Röportajı teklif eden İhlas Haber Ajansı olduğu için kabul ettim. Herkesi kabul etmiyorum” diye konuştu.