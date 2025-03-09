Döner kanatlı Türk İHA'ları ABD'de dünyaya tanıtılacak

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Türk savunma sanayisinin yenilikçi yüzü, döner kanatlı insansız hava araçları (İHA) ALPİN ve DUMRUL ile VERTICON 2025’te dünya sahnesine çıkıyor.

Dikey havacılık alanında küresel çapta ses getiren en büyük etkinliklerden biri olan bu konferans ve fuar, Türkiye’nin gökyüzündeki iddiasını gözler önüne serecek.

Pasifik Teknoloji’nin savunma birimi Titra tarafından geliştirilen bu iki öncü platform, 10-13 Mart 2025 tarihleri arasında ABD’nin Dallas kentinde düzenlenecek VERTICON 2025’te havacılık tutkunları ve endüstri liderleriyle buluşacak.

TÜRK İHA'LARI SEKTÖRÜN LİDERLERLERİYLE BULUŞACAK

Helikopterler, gelişmiş hava hareketliliği, insansız hava sistemleri, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları gibi dikey havacılık alanındaki yenilikleri ve profesyonelleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, 15 binden fazla endüstri profesyoneli ve 600'den fazla katılımcı firma bekleniyor.

DUMRUL VE ALPİN DÜNYAYA TANITILACAK

VERTICON'da özellikle kargo ve lojistik çözümlerine odaklanılarak, sektörün ihtiyaçlarına yönelik teknolojiler sergilenecek.

Titra, fuara DUMRUL'un modeli ve ALPİN'in fuar maketi ile katılacak, havacılık sektöründeki lojistik çözümlerini aktaracak.

30 DAKİKAYA KADAR HAVADA KALABİLİYOR

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkin bir şekilde etkisiz hale getirebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı. DUMRUL ilk görevine hazırlanıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK ÖZGÜN İNSANSIZ HELİKOPTERİ

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkin bir şekilde etkisiz hale getirebiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı. DUMRUL ilk görevine hazırlanıyor.

Uluslararası görünürlüğü ve lojistik alanında ilkleri gerçekleştirecek nitelikte platform çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren Titra yöneticileri, fuar süresince uluslararası heyet ve delegasyonlar ile bu amaçları desteklemek için bir araya gelecek.

"GLOBALLEŞME HEDEFLERİMİZE YAKLAŞIYORUZ"

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, fuara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: