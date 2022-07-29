Petrol
103.84
1.97%
Euro
18.292
0.09%
Dolar
17.919
-0.02%
Altın
1.013
0.04%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
430.172
3.95%
BTXN Coin
10.54
3.84%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil

    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil

    Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı.
    • 29.07.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp, yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor.

    Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

    "Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil"

    Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi.

    Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan." dedi.

    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil VİDEO

    "Ülkemizin kıymetini bilsinler, Fransa'da akrabam bile yok"

    İHA'nın aktardığına göre bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok." dedi.

    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil #1

    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil #2

    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil #3

    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil #4

    Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil #5


    İlginizi Çekebilir

    Coca Cola'nın haksız rekabet taahhüdü kabul gördü
    Gündem

    Coca Cola'nın haksız rekabet taahhüdü kabul gördü

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de daraldı
    Ekonomi

    ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de daraldı

    Görüş Bildir