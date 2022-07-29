Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil

Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp, yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor.

Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

"Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil"

Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi.

Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan." dedi.

Dönüş yolundaki gurbetçiler: Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil VİDEO



"Ülkemizin kıymetini bilsinler, Fransa'da akrabam bile yok"

İHA'nın aktardığına göre bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok." dedi.