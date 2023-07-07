Dönüşe hazırlanan hacılar Mescid-i Nebevi'de namaz kıldı

AA & Ensonhaber
Hacılar, kutsal topraklardan dönüşe hazırlanıyor...
Medine'de bulunan hacılar, cuma namazını bu kez bambaşka bir heyecanla eda etti.
Mescid-i Nebevi'de namaz heyecanı
Günlerini ibadet, kutsal mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye gelerek namaz vaktini bekledi.
Hacılar, cuma namazını Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de kıldı.
Vakit girene kadar Kur'an okudular
Hacılar, namaz vaktini beklerken Kur'an okuyup dua etti.
Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşandı.
Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını eda etti.