Dönüşe hazırlanan hacılar Mescid-i Nebevi'de namaz kıldı Medine'de bulunan hacılar, cuma namazını Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de eda etti. Hacılar, namaz vaktini beklerken Kur'an okuyup dua etti.

AA & Ensonhaber

Hacılar, kutsal topraklardan dönüşe hazırlanıyor...

Medine'de bulunan hacılar, cuma namazını bu kez bambaşka bir heyecanla eda etti.

Mescid-i Nebevi'de namaz heyecanı

Günlerini ibadet, kutsal mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye gelerek namaz vaktini bekledi.

Hacılar, cuma namazını Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de kıldı.

Vakit girene kadar Kur'an okudular

Hacılar, namaz vaktini beklerken Kur'an okuyup dua etti.

Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşandı.

Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını eda etti.