Dönüşü ikinci kez ertelendi! Alper Gezeravcı'dan paylaşım geldi: Sabırsızlıkla bekliyorum Hava durumu nedeniyle uzaydan dünyaya dönüşü ikinci kez ertelenen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bilim ve keşfin sınırlarını genişletmenin sorumluluğunu derinden hissediyorum" dedi.

DHA

Şimdilerde herkesin sıkça duyduğu ve yakından takip ettiği isimlerden biri de Alper Gezeravcı.

Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Gezervacı, 14 gün boyunca deneyler yaptı.

7'den 70'e tüm vatandaşlar, Gezervacı'nın aktaracağı deneyimleri heyecanla bekledi.

Dönüş 2'nci kez ertelendi

Ardından dönüş için hazırlıklara başlandı ancak planlandığı gibi olmadı.

SpaceX, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ardından ikinci açıklama geldi.

Açıklamaya göre Dragon uzay aracının uzaydan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat olduğu belirtildi.

"Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Gelişmenin üzerine Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gezeravcı, "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)