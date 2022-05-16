Dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Türkiye'de

Bakan Fatih Dönmez, filoya katılacak olan dördüncü sondaj gemisi 'Alparslan' için tarih verdi.

Türkiye'nin denizlerdeki çalışma gücü yükseliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişmeyi müjdeledi.

Dördüncü gemi 3 gün sonra Türkiye'de

Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşan Bakan Fatih Dönmez; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi 'Alparslan'ın 19 Mayıs günü filoya katılacağını söyedi.

Hazırlıkların ardından ilk görevine çıkacak

AA'nın haberine göre geminin hazırlıklar için yaklaşık 2 ay süreyle Mersin Taşucu'nda kalacağını da belirten Bakan Dönmez, "Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak." dedi.

2022 hedefi: 150 kuyunun sondajı tamamlanacak

Denizlerde olduğu gibi karalarda da hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Dönmez, "2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eş değeri yeni rezerv ekledik." ifadelerini kullandı.

12 bin 200 metreye kadar iniş yapabilecek

Yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 68 bin groston ağırlığında. Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

Üstün teknolojilerle donatıldı

Yaklık kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebak kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı. Gemide ajtif konumlandırma sistemi bulunuyor. Bunun yanıda çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi de geminin dikkat çeken özellikleri arasında. MDP sistemi ile donatılan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı sistemi bulunuyor.