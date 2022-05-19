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    Dördüncü sondaj gemisi Alparslan Türkiye'de

    Dördüncü sondaj gemisi Alparslan Türkiye'de

    Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Alparslan da filoya katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 08:24
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:52
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    Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını kırmak için son yıllarda büyük bir atağa geçti.

    Bu kapsamda enerji filosu kuruldu. Akdeniz ve Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında başarı da elde ediliyor.

    Türkiye, daha büyük başarılar için enerji filosunu genişletiyor.

    Yeni alınan sondaj gemisi Alparaslan, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

    Teknik özellikler

    7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda.

    42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında.

    Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilen yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabiliyor.

    Dördüncü sondaj gemisi Alparslan Türkiye de #1

    200 kişilik mürettebat kapasitesi var

    Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebat kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı.

    İlk görev Akdeniz'de

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin bugün Taşucu Nato Limanı'na geleceğini belirtmiş, sondaj hazırlıkları için Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacağını, gerekli çalışmaların ardından kısa sürede ilk sondajına Akdeniz’de başlayacağını açıklamıştı.

    Dördüncü sondaj gemisi Alparslan Türkiye de #2

    Dördüncü sondaj gemisi Alparslan Türkiye de #3


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