Döviz artışı vurdu! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 2021 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz artışı vurdu! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 2021 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz artışı, benzin, motorin ve LPG'ye yansımaya devam ediyor. Yapılan son zamla birlikte sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi?

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor.

Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediyor.

Sektör kaynakları, 17 Aralık Cuma itibarıyla yeni zam beklendiğini duyurdu. Konuya ilişkin resmi açıklama ise Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi.

Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? İşte 2021 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Dün benzine yapılan 56 kuruşluk zammın ardından 3 akaryakıt türüne birden fiyat artışı uygulandı.

Buna göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ve pompaya yansıyacak şekilde, motorine 1,14, benzine 69, LPG’ye 70 kuruş zam yapıldı.

Zam haberi Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından verildi.

Yapılan açıklamada "18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,14, benzinde 0,69, LPG’de, 0,70 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE ZAMLI FİYATLAR

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 10,90 liradan 11,59 liraya, Ankara'da 10,97 liradan 11,66 liraya, İzmir'de ise 10,99 liradan 11,67 liraya yükselecek.

Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10,31 liradan 11,45 liraya, Ankara'da 10,39 liradan 11,53 liraya, İzmir'de ise 10,41 liradan 11,55 liraya yükselecek.

LPG litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 8,31 liradan 9,01 liraya, Ankara’da 8,30 liradan 9 liraya, İzmir’de ise 8,31 liradan 9,01 liraya yükselecek.