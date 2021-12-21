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- Döviz büroları önünde hareketlilik yaşanıyor
Döviz büroları önünde hareketlilik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış için döviz bürolarına geldi.
- AA & Ensonhaber
- 21.12.2021 - 09:16
- Güncelleme : 21.12.2021 - 09:33
Döviz kurlarında rekor yükselişker yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı kameraların karşısına geçerek yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.
Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine hızla değer kazanmaya başladı.
Bunun üzerine dün gün içerisinde 18 lirayı gören dolar/TL, akşam saatlerinde 12 liraya kadar geriledi.
DÖVİZ BÜROLARI ÖNÜNDE KUYRUK
Vatandaşlar bu gelişmelerin ardından sabahın ilk saatlerinde döviz bürolarının yolunu tuttu.
Dolarlarını elden çıkarmak isteyen onlarca kişinin büro önlerinde sıra beklediği görüldü.
DOLARDA SON DURUM
Öte yandan Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında da düşüş eğilimini sürdürerek saat 09.10 itibariyle 11,43 seviyelerine indi.
Döviz büroları önünde hareketlilik