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    Döviz kurlarında son durum: Düşüş devam ediyor

    Döviz kurlarında son durum: Düşüş devam ediyor

    Güne düşüşle başlayan doların an itibarıyla 10 lira bandında işlem görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 14:57
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    Türk Lirası'nı korumak için hükümet tarafından devreye sokulan TL mevduat sistemiyle döviz kurlarında ani düşüşler sürüyor.

    En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemle ilgili ilk kez verdiği mesajlar sonrası, döviz kurunda 18 lira olan dolar, an itibarıyla 10 lira bandına geriledi.

    Böylelikle dolar son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.  Dolar kuru en son 18 Kasım tarihinde 10,44 TL düzeyinde işlem görmüştü.

    An itibarıyla döviz kurlarında son durum şöyle;

    DOLAR- EURO-STERLIN-BITCOIN

    Dolar 10.30 liradan Euro 11.85 liradan; Sterlin ise 14,40 lira seviyelerinde işlem görüyor.

    Kripto para dünyasında Bitcoin 516.226 liradan alıcı buluyor.

    ALTINDA SON DURUM

    Altın/ONS: Bin 805 dolar

    Cumhuriyet altını: 4 bin 120 TL

    Gram altın: 610 TL

    Yarım altın: Bin 938 TL

    9 LİRA TAHMİNİ

    Döviz kurunda bu düşüşler sürerken İngiliz habar ajansı Reurters'a konuşan Türkiye Hazine Bakanlığı'na yakın kaynaklar doların Türk lirası karşısında 9 liraya düşeceklerini söyledi.

    Döviz kurlarındaki düşüş, muhalif medyada yüzleri düşürdü VİDEO

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