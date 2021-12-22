Doların düşüşü halk arasında bayram havasıyla karşılanırken, muhalif medyada hüzün hakimdi.

Türkiye'de döviz kurunda yaşanan dalgalı seyre karşı hükümetten yeni bir adım geldi.

Dövize endeksli TL mevduat sistemi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sistemle ilgili ilk kez verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda 20 Aralık gecesi itibarıyla sert düşüşler yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı sonrası 18 liraya kadar çıkan dolar, yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 11-12 liralara kadar gerilirken, muhalefet cephesinde hüzün vardı.

DOLARIN DÜŞÜŞÜYLE ÜZÜLENLER

Muhalif medya kuruluşlarındaki gazetecilerin düşüşe tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle CHP'ye yakınlığıyla yayın hayatını sürdüren Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan ile Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin doların düşüşüne canlı yayında verdikleri tepkileri, sosyal medyada capslere malzeme oldu.

Döviz kurlarındaki düşüş, muhalif medyada yüzleri düşürdü VİDEO