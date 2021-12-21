Dövizdeki düşüş Ebru Baki'nin moralini bozdu

Döviz kurlarındaki sert düşüş piyasaları rahatlatırken bazı TV sunucularının düşüş karşısındaki üzgün tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Döviz kurlarındaki yükseliş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine sonrası yaptığı açıklamalarla tersine döndü.

Piyasaları rahatlatan açıklamalarla dolar 18 TL'den, euro ise 20 TL seviyelerinden sert bir düşle 12-13 seviyelerine kadar çekildi.

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Bu gelişmeler piyasalarda olumlu karşılanırken kimi TV sunucularının bu geri çekilme karşısındaki tavırları dikkat çekti.

Habertük TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu. Gece yaşanan düşüşün ardından Baki'nin canlı yayın yaptığı sabah saatlerinde de çekilme sürdü.

YÜZÜ DÜŞTÜ

Baki'nin konukları tarafından piyasa yorumları yapılırken kendisinin kur düşüşleri karşısında yüzü düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından Halk TV'de yayın yapan Şirin Payzın da aynı yüz ifadeleriyle programını bitirmişti.

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