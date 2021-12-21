Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduat sistemine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurmuştu..

Bugün de döviz kurunda yaşanan dalgalı seyre karşı hükümet kanadından kur korumalı TL vadeli mevduat paketinin detayları açıklandı.

"KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUATI ÜRÜNÜ DEVREYE ALINMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürününün devreye alındığı belirtilip, şöyle denildi:

"MEVDUAT ÜRÜNÜNE STOPAJ UYGULANMAYACAKTIR"

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

"HER GÜN SAAT 11:00'DE USD DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLANACAKTIR"

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

"MİNİMUM FAİZ ORANI MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZ ORANI OLARAK UYGULANACAKTIR"

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.



Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

"KATILIM BANKACILIĞINDAN UYGULANMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRMEKTEDİR"

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.



Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."