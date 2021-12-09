Dr. Ali Edizer, GATA'daki görevine dönüyor

Takipçilerine boşanmak yerine ikinci eş almalarını tavsiye ettikten sonra gelen tepkiler üzerine GATA'daki görevinden alınan Dr. Ali Edizer'i, mahkeme haklı buldu.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Adizer'in, sosyal medya paylaşımları Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Paylaşımlarında, medeni hukuk düzenini eleştiren Edizer, aldatmak yerine takipçilerine ikinci bir eş almalarını tavsiye etmesi büyük tepki çekmişti.

“BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ ONU DA ALIN”

Edizer paylaştığı videoda, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allahuteala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

GATA başhekim yardımcısı Edizer: Boşanmak yerine ikinci eşi alın VİDEO

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Büyük tepkiye neden olan bu olayın ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş ve GATA'daki görevinden alınan Dr. Ali Edizer, Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti.

MAHKEME HUKUKA UYGUN BULMADI

Edizer, kararın iptali için idari mahkemeye dava açtı. Ankara 15. İdare Mahkemesi konuya ilişkin kararını verdi.

Mahkeme, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Edizer'in, Güdül'de görevlendirme işleminin hukuka aykırı olduğu hükmünü verdi.

"SIRADA GATA'YA DÖNÜŞ VAR"

Karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dr. Edizer, “Güdül'e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izole edildi. İnşallah sırada GATA'ya dönüş var. Birikim ve gayretleriyle mücadelemizde büyük payı olan avukat arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” açıklaması yaptı.