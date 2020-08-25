Dr. Anthony Fauci'den aşı çalışmalarında 'acele etmeyin' uyarısı

ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında acele edilmemesi önerisinde bulundu.

Dünya çapında çok sayıda ülkede koronavirüse karşı aşı çalışmaları hız kazanırken, ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den uyarı geldi.

"GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ EN ÖNEMLİ OLAY, DENENMEMEMİŞ BİR AŞININ ACİL KULLANIM İZNİ ALMASIDIR"

Fauci, aşının güvenliği ve etkililiğinin doğrulanmadan çalışmalarda aceleci davranmanın olumsuz etki oluşturabileceğini ifade etti. Aynı zamanda Beyaz Saray Korona Virüs Görev Gücü'nde yer alan Dr. Fauci, "Tehlikeli potansiyellerden biri de eğer aşı zamanından önce kullanıma sunulursa, imkansız olmasa bile diğer test aşamasındaki aşıların görevini yerine getirmesini zorlaştıracak" dedi.

Fauci, "Görmek istemediğimiz en önemli olay, denenmemiş ve etkili olma ihtimal bile olmayan bir aşının acil kullanım izni almasıdır" şeklinde konuştu.

ABD'DE 10 BİN KİŞİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

ABD'de 10 bin kişi, aşının test edilmesi için gönüllü olurken, İdari Komisyonun aşılama yapma hakkına sahip olması için bu sayının 30 bine ulaşması gerekiyor.

The Financial Times ise ABD'deki aşı çalışmalarına yönelik yaptığı haberinde, "Trump yönetimi Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firmasının araştırma sürecindeki aşıyı piyasaya sürülebilmesi için Acil Kullanım İzni (EUA) çıkarmayı planlıyordu" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu açıklamalara rağmen aşıyı tam anlamıyla test edilmeden piyasaya sürmeyi göze alıyor. Bu yönde alınacak kararın Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde şansını arttırabileceği düşünülürken, Demokratlar ise Trump'ı politik kazançları için Amerikan halkının canını tehlikeye atmakla suçluyor.