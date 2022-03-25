Draghi: Türkiye, İtalya ve Fransa iş birliğini tekrar işler hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Başbakan Draghi, Türkiye, Fransa ve İtalya iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdiklerini ve yakında üçlü bir görüşme olacağını söyledi.

Brüksel'de diplomatik anlamda hareketli günler yaşanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi, G7 Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Başbakan Draghi de, NATO ve G7'deki temaslarını İtalyan basınına değerlendirdi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ SORULDU

Gazeteciler, NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Draghi'ye bu görüşmenin nasıl geçtiğini sordu.

"YAKINDA ÜÇ ÜLKE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Bunun üzerine Draghi, "Erdoğan ile görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan iş birliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında üç ülke bir görüşme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIMLARDA ORTAK OY VURGUSU

Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını dile getiren Draghi, bunun NATO Zirvesi'ndeki tüm katılımcıların oy birliği ile yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti.

"NATO VE AB'NİN DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine ise ne NATO'nun ne de AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" kaydetti.

"BU TEMELDE BİR SÖZLEŞME İHLALİDİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı da sorulan Draghi, "Bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

"PEKİN'İN BARIŞA KATKI SUNACAĞI ÜMİDİ VAR"

Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var." dedi.