Drakula böceği nedir, neye zarar verir? Drakula böceği nerelerde yaşar?

Fındık ağaçlarına dadanan drakula böcekleri, her yıl çiftçilerin başına bela oluyor. Peki drakula böcekleri nerede yaşar, zararları nedir? İşte detaylar..

Asıl adı turunçgil uzun antenli teke böceği olan ancak halk arasında "Drakula" olarak bilinen böcek çeşiti, fındık üreticilerinin kabusu oldu.

Drakula böceği, sayıca hızla çoğalabilir ve kısa süre içinde binlerce ağaca zarar verebilmektedir. Trabzon’da ortaya çıkan ve fındıklara zarar veren “Drakula” lakaplı turunçgil uzun antenli böceği çiftçileri endişelendiriyor.

Peki Drakula böceği nedir, nerelerde yaşar, görülür? Drakula böceği fındığa nasıl zarar veriyor? İşte merak edilen soruların yanıtı…

DRAKULA BÖCEĞİ NEDİR?

Yayıldığı her yerde dalları kurutarak adeta ağaçların ve dalların ölümüne neden olan ve halk arasında ‘Drakula’ olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' (Anoplophora chinensis, A malasiaca ) fındığı tehdit etmeye başladı.

Son zamanlarda fındık bahçelerinde sıklıkla görülmeye başlayan dal kurumaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından araştırılırken, Trabzon Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde tespit edilen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' yayılmaması için zararlının görüldüğü bahçe karantinaya alındı.

Fındığı bekleyen büyük tehlikeye dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Trabzon’da görülen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ için “Görülen yerlerde Tarım İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları ile birlikte çalışma yapıyorlar. Turunçgil zararlısı var ve çok zararlı, aşırı derecede zararlı ve fındığın dalını bile kurutuyor. Eğer bu böcek bölgede yayılırsa çok kötü olur ki zararı külleme hastalığından daha kötü sonuçlar doğurur” dedi.

Bu yıl külleme hastalığının kendisini geç gösterdiğini kaydeden Kozoğlu, “Eğer bu yayılırsa dal kurumalarına sebep olur ve büyük zararlara yol açar. Şu an mücadelesi için örnek uygulamaları yapılıyor. Küllenme ise önceden sürgünde başlardı, yaprakta olurdu ama şu an meyvede de var. Bu da ne demek oluyor fındık içini dolduramayabilir, dökülmeler olabilir. İklim koşulları da değişti artık ve hastalığın en fazla sevdiği ortam meydana geldi nemli ve sıcak ortam” şeklinde konuştu.

DRAKULA BÖCEĞİ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Karantina sahası içerisindeki orman ağaçlarında (çınar, kavak, söğüt, gürgen, akçaağaç ve karaağaç) yapılan survey çalışması sonucu, zararlıya ait herhangi bir belirtiye rastlanmamasına rağmen fındık ağaçlarında yapılan survey çalışmalarında ise fındıkların kök kısımlarında ergin çıkış deliklerinin meydana geldiği, kesilen birkaç fındığın kök kısmında larva zararlarının devam ettiği, birkaç gün içinde krizalit dönemine girip temmuz ortalarında ergin olarak yuvayı terk edeceği, erginlerin fındık bahçesi içerisinde belirgin bir şekilde yerlerde ve dallarda görüldü.

Fındık bahçesindeki yoğun otların içerisine sesten etkilenerek gizlenen ‘Drakula’ lakaplı böcek, biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamlıyor.