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Drift kazayla sonuçlandı: 5 yaralı

Drift kazayla sonuçlandı: 5 yaralı

Adıyaman’da drift atarken demir boruya çarpan otomobilde bulunan 5 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ayrıca, drift atmaktan ve ehliyetsizlikten toplam 11 bin 87 TL ceza yedi.