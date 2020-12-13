DSİ: Hesaplarımıza göre İstanbul'un 3 aylık suyu var

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu açıkladı.

Ülke genelinde sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Beklentinin oldukça altında kalan yağışlar nedeniyle de barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düşüyor.

Ülkenin bütün barajları kuraklık sinyalleri verirken; İstanbul, 2011 yılından bu yana en kötü tabloyu yaşıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap da, konu ile ilgili Meclis'te milletvekillerine biligiler verdi.

Kasap, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

3 AY DAHA SU VAR

"Hemen hemen her on yılda bir bu kuraklık yaşanıyor. Bizim hesaplarımıza göre İstanbul'da 3 ay kadar daha su var. Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz.

GELEN YAĞIŞLARLA DOLACAK

Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen'le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen'i bitireceğiz."



