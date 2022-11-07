DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Devlet Su İşleri personel alımı kura sonuçları!

DSİ işçi alımı kurası 7 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar, kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 1'den 25'e kadar olan bölgelerde personel alımları yapılacak.

DSİ işçi alımlarına başvurular 7 Kasım 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Adaylar ise kura heyecanını yaşıyor.

Peki DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ işçi alımı kurası 7 Kasım'da gerçekleştirildi. DSİ Bölge Müdürlüklerinden yapılan açıklamaya göre, belirlenen asil ve yedek aday listeleri 08 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Kura sonuçları, Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresinden yayımlanacak.

DSİ başvuru şartları nelerdir?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda halihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.