DSİ'den baraj dolulukları ile ilgili: İhtiyaçları karşılamada su sıkıntısı bulunmuyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

Bu yıl yaşanan yağış azlığı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinden barajlardaki doluluk oranlarıyla ilgili endişe veren peş peşe açıklamalar gelmişti.

Devlet Su İşleri (DSİ) de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, barajların işletme programlarının her yıl "Su yılı" başlangıcı olan ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlandığı, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre güncellendiği ifade edildi.

"BUGÜNKÜ DURUMLARINA GÖRE SUYUMUZUN YETERSİZ OLDUĞU SONUCUNA ULAŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ının karların erimesinden kaynaklandığına ve akımların mart-haziran döneminde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu sebeple, barajların doluluk oranlarının bugünkü durumlarına göre değerlendirilerek suyumuzun yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü akımlar, mart ayı itibarıyla ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını artırmaktadır. Halihazırda baraj dolulukları yeterli seviyede olup ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmamaktadır."

"İSTANBUL'DA HERHANGİ BİR SU PROBLEMİ BEKLENMİYOR"

Açıklamada, barajların güncel doluluk oranlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından anlık izlemesi yapılan 374 adet depolamalı tesisimizde aktif doluluk oranı yüzde 34,6'dır. Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanları yüzde 32,5, sulama maksatlı olanları yüzde 31,4 ve enerji maksatlı olanları ise ortalama yüzde 36,4 aktif doluluğa sahiptir. İstanbul ilinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı ortalama 3 milyon metreküptür.

Bu ihtiyacın önemli bir miktarı DSİ'ce daha önce inşa edilen Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanmaktadır. İstanbul iline su sağlayan barajlardan bir kısmı Anadolu Yakası'nda, bir kısmı ise Avrupa Yakası'nda bulunmaktadır. İstanbul barajları birbiriyle entegre olup tüm barajlardan İstanbul ilinin her tarafına arıtma tesislerinden su aktarılabilmektedir.

Netice olarak, İstanbul iline su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması bugün itibarıyla yüzde 24 olup şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 2,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su, rezervuarlarda mevcuttur."

Kış aylarındaki yağışlarla baraj giriş akımlarında yaşanacak artışın neticesinde İstanbul'da su problemi yaşanmasının beklenmediği belirtilen açıklamada, depolama tesisleri dışında Yeşilçay ve Melen regülatörlerinden de arıtma tesislerine su basıldığı bildirildi.

"ANKARA'DA YAĞIŞ OLMASA DAHİ 4,5 AYLIK SU İHTİYACI KARŞILANABİLİR"

Ankara'daki barajlarda güncel doluluk oranının yüzde 12 seviyesinde bulunduğu ve bu oranın geçen yılla aynı olduğu bildirilen açıklamada, "Ankara'ya içme suyu temin eden barajlarımızın depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara'nın su yeterlilik durumunu yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirmek doğru olmayacaktır. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibarıyla 164 milyon metreküp su bulunmaktadır. Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılmakta olup hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda şehrin 4,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi'nin inşasının 2019 yılında tamamlandığı ve regülatör ile tünelin birlikte işletmeye alınarak ASKİ'ye devredildiği belirtildi.

Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede Havzası'ndaki suların, ışıklı regülatörü ve 31,6 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneliyle Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarıldığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu tesisle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup şu ana kadar Çamlıdere Barajı'na yaklaşık 170 milyon metreküp içme ve kullanma suyu aktarılmıştır. Ayrıca Ankara'ya Kesikköprü Barajı'ndan pompajla su alma imkanı da vardır." bilgisi verildi.

İSRAF UYARISI

İzmir'e ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, bu kentteki barajlarda aktif doluluk oranının yüzde 36 olduğu kaydedildi. Hiç su gelmese bile İzmir'e 5 ay yetecek su bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca mevcut durumda günlük su ihtiyacının yüzde 50'ye yakını YAS kuyularından karşılanabilmektedir. Dolayısıyla İzmir'de de su sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir. Netice olarak, başta İstanbul, Ankara olmak üzere ülkemiz genelindeki diğer şehirlerimizde, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesini beklediğimiz kış yağışlarının da etkisiyle önemli bir su sıkıntısı yaşanmayacağı öngörülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız önderliğinde Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün şehirlerimizde, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımlar planlanarak peyderpey hayata geçirilmekte ve tedbirler alınmaktadır."