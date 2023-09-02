DSİ'nin 6 ilde yapacağı arazi toplulaştırma kararı Resmi Gazete'de Bayburt, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Muş ve Kastamonu'daki bazı yerlerde Devlet Su İşleri tarafından arazi toplulaştırması yapılacak.

AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; Bayburt, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Muş ve Kastamonu'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayburt'un Demirözü, Eskişehir'in Alpu, Odunpazarı, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü, Kütahya'nın Altıntaş, Bilecik'in Pazaryeri, Muş'un Bulanık ile Kastamonu'nun Tosya ilçelerinde bulunan bazı köylerde ve mahallelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Kamu yararı gözetilecek

İlgili DSİ bölge müdürlükleri belirlenen alanlarda kamu yararı gözeterek zorunlu arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmeti uygulayacak.

Toplulaştırma sınırları içerisinde olup arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmadığı değerlendirilen alanların toplulaştırma haricinde bırakılacağı ifade edilen karar eklerinde söz konusu hizmetlerin yapılacağı alanların listelerine de yer verildi.