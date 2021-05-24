DSÖ: Dünya genelinde en az 115 bin sağlıkçı koronaya yenildi

DSÖ: Dünya genelinde en az 115 bin sağlıkçı koronaya yenildi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, koronavirüsle mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

2019 yılında Çin'in Vuhan kentinden neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, yeni mutasyonları ile can almaya devam ederken, alınan tedbirlerle salgının etkisi azaltılmaya çalışılıyor.

167 milyonu geçen vaka sayısı, 3,5 milyona yaklaşan vefat sayısı salgının boyutunu her daim gözler önüne serdi.

Rakamlar korkutucu boyuta ulaşırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) kritik bir açıklama geldi.

EN AZ 115 BİN SAĞLIKÇI YAŞAMINI YİTİRDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, salgının çıktığı ilk günden bu yana canla başla hayatlarını riske eden sağlık çalışanlarından en az 115 bininin hayatını kaybettiğini açıkladı.