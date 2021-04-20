DSÖ: Hastaneye yatış oranları 25-59 yaş arasında artıyor

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 25-59 yaş arası insanlar arasında koronavirüs vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Burada koronavirüs salgınına ilişkin yeni gelişmeler hakkında bildi veren Ghebreyesus, genç yaş gruplarının vaka ve hastaneye yatma oranlarının artışına dikkat çekti.

ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ HAFTA

Ghebreyesus, "Geçen hafta Kovid-19 vakaları üst üste sekizinci haftada artış gösterdi ve 5,2 milyondan fazla yeni vaka bildirildi. Bu, şimdiye kadar bir haftada kaydedilen en çok vaka sayısıydı." dedi.

Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de art arda 5'inci haftada yükseliş gösterdiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık. Büyük sayılar bizi uyuşturabilir. Ancak bu ölümlerin her biri aileler, toplumlar ve uluslar için bir trajedidir." değerlendirmesinde bulundu.

25-59 YAŞ ARASINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Ghebreyesus, küresel çapta 25-59 yaş arası insanlar arasında Kovid-19 vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulunarak, bunun muhtemel nedeni olarak da yeni varyantlar ve genç yetişkinler arasında artan "sosyal kaynaşmayı" gösterdi.

"SEYAHAT İÇİN AŞI KANITINA GEREK YOK"

Öte yandan, DSÖ Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı kanıtına gerek olmadığı tavsiyesinde bulundu.

DSÖ, Kovid-19 aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmıyor.