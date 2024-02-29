AA
7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir eşik daha aşıldı.
Dünyanın gözü önünde devam eden orantısız şiddet sonucu İsrail'in katlettiği sivil sayısı 30 bini aştı.
Konuya ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı.
"Bu korkunç acı ve şiddet sona ermeli"
Ghebreyesus yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.
Gazze'de 70 bini aşkın Filistinlinin de yaralandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor. Ateşkes." açıklamasında bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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