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DSÖ'den yeni mutasyon açıklaması

DSÖ'den yeni mutasyon açıklaması

DSÖ, koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.