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- DSÖ'den yeni mutasyon açıklaması
DSÖ'den yeni mutasyon açıklaması
DSÖ, koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
- AA
- 21.12.2020 - 19:41
- Güncelleme : 21.12.2020 - 20:23
Dünya, koronavirüs salgını karşısında aşıların bulunup onaylanmasına sevinirken İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yarattı.
Özellikle Avrupa ülkeleri alarma geçerken yeni virüs hakkında bilimsel açıklamalar da peş peşe geliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
"NET KANIT YOK"
DSÖ'den yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türü şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
"AŞILARI ETKİLEMİYOR"
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti." dedi.