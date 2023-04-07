DSP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı

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14 Mayıs öncesi ittifaklar ve milletvekilliği listeleri son şeklini alıyor.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek istedi.

Önder Aksakal AK Parti'ye iadeiziyarette bulundu.

Binali Yıldırım'ın ziyaretinin ardından AK Parti'ye gelen ve görüşme gerçekleştiren Aksakal görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

DSP Lideri, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Aksakal şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde DSP'nin de parlamentoda bir güç katkısı koymasının önemine vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi.



Bu hususu genişlemesine değerlendirdik. Siz de yakından takip ediyorsunuz.



Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesinde olduğunu, 2002 yılında DSP iktidardan gönderilirken o dönemin ABD Büyükelçisi'nin bölgemizde 22 devletin sınırlarını değiştirme amaçlarını açıkça ortaya koyması ve biz de biliyoruz ki Bülent Ecevit buna karşı çıktığı için iktidardan gönderildi. Türkiye bugün aynı tehditlerle karşı karşıyadır.



DSP’nin var oluş amacı Türkiye’nin bayrağının ve anayasanın ilk 4 maddesinin korunması. Bu partide o amaçla kuruldu.



Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle, aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin var oluşu ve kuruluş gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve Anayasasının ilk 4 maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır.



DSP, doğrultuları olan bir partidir. Bülent Ecevit de bu partiyi kurarken aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve 3 kez devleti yönetmiştir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır.



Bu devlet tecrübesini bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk.



Bunun dışındaki hadiseler bizler elbette parlamentoda, o demokrasinin mabedi olan yapıda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu, gündüz geldikleri zaman sizlerle paylaşmıştık. Bu saatten sonraki çalışmalardaki irade ve karar elbette ki hakim parti olarak AK Parti'nindir. Biz önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Sonuç çıktığında artık o bilgileri de hep birlikte paylaşacağız."