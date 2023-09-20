Dubai'de eğlence anlayışı! İş insanından havuzdaki arkadaşlarına kaplan sürprizi Dubaili iş insanı havuzda yüzen arkadaşlarının arasına kaplan bıraktı. Büyük panik yaşayan adamların birbirilerini ezme pahasına da olsa kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada yeni bir video dolaşıma girdi.

Kısa sürede yoğun ilgi gören video paylaşım rekorları kırdı.

Videonun kaydedildiği yer ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri olan Dubai...

Havuza kaplan bıraktı

Zengin bir iş insanı, arkadaşlarıyla keyif yapmak için havuza girdi.

Büyük bir kalabalığın eğlenceli anlar yaşadığı havuzda aniden bir kaplan belirdi.

İş insanı tarafından havuza bırakılan kaplan büyük korkuya neden oldu.

Panik yaptılar

Bu sırada panikleyen adamın arkadaşları, birbirlerini ezme pahasına da olsa havuzdan kaçmaya çalıştı.

Yaşanan hengame ise saniye saniye kaydedildi.