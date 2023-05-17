Dücane Cündioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmalarını analiz etti 14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları tepkilere neden oldu. Dücane Cündioğlu yaptığı analizde, "Erdoğan’ın doğal olarak yaptığını bunlar öykünerek yapmaya çalışıyor" dedi.

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Türkiye parlamento seçimlerini geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması nedeniyle, sonuçlar ikinci tura kaldı.

Şimdilerde seçim hazırlıkla bir kez daha hummalı şekilde yapılırken, 14 Mayıs gecesinde yaşananların yankısı sürüyor.

Bu süreçte ise tepkilerin odağında olan isimler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş...

İmamoğlu ve Yavaş tepkilerin odağında

Seçim gecesi veri akışının devam ettiği sırada 3 kez ekranlara çıkan iki isim, açıklamalarda bulunarak önde olduklarını, diğer sonuçların yalan olduğunu öne sürdü.

Galibiyet mesajları veren iki belediye başkanı, seçimin ikinci tura kalmasının ardından ise henüz bir açıklama yapmadı.

Seçmenlerini ve kamuoyunu yanıltıcı iddialar kullanmaları nedeniyle Yavaş'a ve İmamoğlu'na tepkiler, çığ gibi büyümeye devam ediyor.

"Geleneksel liderlik, yok, karizmatik liderlik, yok, rasyonel liderlik yok"

Ardından seçimin ertesi günü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, videolu paylaşımda bulunarak, 'Buradayım' mesajı verdi.

Muhalefetin bu süreçteki tutumu ise Dücane Cündioğlu tarafından değerlendirildi.

Cündioğlu, YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyaya düşen video nedir Allah aşkına. Siyasal parti liderleri, konuşmacılar, hep halkı embesil ve aptal olarak mı görüyor? Çocuk gibi hep beraber bağıracak mıyız? Mitinglerde, aptal aptal kitleyi harekete geçirici laflar var. İlk kelime söylüyorsunuz, siz konser şarkıcısı mısınız?



Kelimelerin başını söyleyip sonunu kitleye bırakmak… Seyrediyoruz. Zeka seviyesi erimiş gibi görünüyor. Liderler orada bile akla uygun bir şey söylemiyor. İnsanları aptal yerine koymak, insanın kendisini de aptallaştırır.



İmamoğlu’na söylüyorum; o ekranda kendi halini bir izlese 10 üzerinden kendisine kaç puan verir? Mansur Yavaş çok fazla konuşmadı. İmamoğlu’nun 2-3 defa çıktığında hiç de hakikati yansıtmayan, bütün insanların beklentilerini yükseğe çıkaran o üslubu fevkalade yanlıştı. Bunun bir özürle örtülmesi lazım.



Kılıçdaroğlu’na gelince, Kemal Bey bütün sükunetine rağmen karizmatik bir lider değil. Geleneksel liderlik? Yok. Karizmatik liderlik? Yok. Rasyonel liderlik? Yok. Bunun için herhalde danışmanları da epey zorlamış olmalı. Kürsüde biraz celallenin, bak Erdoğan böyle yapıyor… Karizma taklit edilen bir şey değil. Babasının paltosunu giyinmiş gibi.



Erdoğan’ın doğal olarak yaptığını bunlar öykünerek yapmaya çalışıyor. Oysa deseler ki kendiniz olun... O zaman oy alamayız çünkü kitle bunu bekliyor. Kemal Bey böyle biri değil. Bugün yaptığın, ‘Buradayım’.. Bu yakışıyor mu size? Siz bize bunun duygusunu bize verdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben orada yetkili olsaydım, dimdik ayaktayım sözünü oraya sokmazdım. Yumruğu yedim, yıkılmadım ayaktayım diyorsunuz. İkincisi, sonrasında ayağa kalkacağız diyorsunuz. Bu ne demek? Dün akşam yıkıldınız çünkü. O videoyu bir seyredin. Para vererek yaptırsalar yapılmaz.

"Gerçeği duymak istemiyorsanız yalancılara gidiniz"

Öte yandan CHP'nin fonladığı Halk TV'de de yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu

Seçim Özel programında İsmail Küçükkaya, Emin Çapa ve Mehmet Tezkan çıkan sonuçları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranının büyük başarı olduğunu vurguladı.

Bunun üzerine muhalif seçmenlerden gelen yorumla öfkelenen Emin Çapa, "Bugüne kadar Halk TV sizi bir konuda yanılttı mı? Bugüne kadar Halk TV size bir yalan söyledi mi? Böyle bir şey yok! Teslim olmak yok. Recep Tayyip Erdoğan kaybetti mi? Evet kaybetti! Ve bunu nerede duydunuz, burada duydunuz! Bu yaptığınız.. Gerçeği duymak istemiyorsanız yalancılara gidiniz. Biz size gerçeği söylüyoruz." ifadelerini kullandı.