Düğün kısıtlamaları ne zaman bitecek? Düğünlerde normalleşme ne zaman?

Düğün kısıtlamaları ne zaman bitecek? Düğünlerde normalleşme ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle düğün planlarında kısıtlama yapmak zorunda olan çiftler, düğün yasaklarının ne zaman kalkacağını yakından takip ediyor. Düğünler ne zaman serbest olacak? merak ediliyor.

Uzun süredir bu anın hayalini kuran ancak koronavirüs dolayısıyla kısıtlamalara uymak zorunda olan evlilik arefesindeki çiftler, düğünler için yasak sürecinin ne zaman biteceğini merak ediyor.

Hayatlarını birleştirecek olan çiftler ile düğün salonu işletmecileri biran önce bu tarihin açıklanmasını bekliyor.

Aşı süreci ve vaka sayılarındaki azalma ile birlikte gözler düğünlerin serbest olacağı tarihe çevrildi. Peki düğün kısıtlamaları ne zaman bitecek? Düğünler ne zaman serbest olacak?

DÜĞÜNLER KISITLAMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs nedeniyle sosyal hayattaki kısıtlamalar vatandaşın gündeminde yerini koruyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen son genelgenin ardından düğün saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Hafta sonu olan düğünlerin sabah saat 10.00'dan sonra başlayıp, saat 18.00-18.30'da bitmesine karar verildi.

Vaka sayısındaki düşüş ve aşılamanın başlamasıyla beraber düğün ve nişan salonlarının açılacağı tarih de merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs yasakları ile ilgili Kabine Toplantısında önemli bir açıklamada bulundu.

Erdoğan açıklamasında, ” Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.” ifadesini kullandı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?

Bilim Kurulu tarafından, normalleşme için en erken tarih mart ayının ikinci yarısına işaret ediliyor.

Bu tarihte normalleşmeyle hafta içi sokağa çıkma yasağı saatinin 21.00’den 23.00’e çekilmesi ve hafta sonu yasağının gündüz için kalkma ihtimali var.

Aşının ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasının söz konusu olabileceği tartışılıyor.