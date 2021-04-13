Düğün ve nikahlar bayram sonrasına ertelendi

Ramazan ayında uygulanacak yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nikah ve toplantıların bayram sonrasına ertelenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında, Ramazan ayı boyunca alınacak yeni koronavirüs tedbirleri yer aldı.

DÜĞÜN, NİŞAN VE TOPLANTILAR BAYRAM SONRASINA ERTELENDİ

Buna göre, Ramazan ayı boyunca düğün, nişan ve toplantı gibi etkinliklerin tamamı bayram sonrasına ertelendi.

"OTELLER SADECE KENDİ MÜŞTERİLERİYLE SINIRLANDIRILMIŞ HALDE HİZMET VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertlendi. Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecektir." dedi.

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