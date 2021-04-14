Düğün ve nikahlar iptal mi, ne zamana ertelendi? Kabine sonrası düğün, nişan, kına kararları

Düğün ve nikahlar iptal mi, ne zamana ertelendi? Kabine sonrası düğün, nişan, kına kararları

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında düğün, nikah, nişan ve kına gibi organizasyonlar ile ilgili alınan kararlar evlenecek çiftler tarafından merak ediliyor. Peki, düğün ve nikahlar iptal mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayında uygulanacak yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Ramazan ayı içerisinde hareketliliği azaltmak ve vaka sayılarını en aza indirmek için yapılan toplantıda, düğün, nikah, nişan ve kına gibi organizasyonlar da ele alınan maddeler arasında yer aldı.

Açıklamaların ardından evlenecek çiftler düğün, nikah, nişan ve kına gibi organizasyonlar ile ilgili alınan kararları araştırmaya başladı.

Peki, Düğün ve nikahlar iptal mi, ne zamana ertelendi? Kabine sonrası düğün, nişan, kına kararları..

DÜĞÜN VE NİKAHLAR İPTAL Mİ, NE ZAMANA ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ramazan ayı boyunca düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına ertelendi.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR 17 MAYIS'TAN İTİBAREN YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderildi.

Yayımlanan genelgede konuya ilişkin, "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek." kararı yer aldı.