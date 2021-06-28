Tam normalleşmeye geçmek için gün sayarken, evlenecek olanları telaş sardı. Evlenmeye hazırlanan vatandaşlar, düğünlerle ilgili kararı merak ediyor. Peki düğün yasakları kalktı mı? İşte detaylar..

Aşılama hızlandı, tam normalleşme için gün sayılmaya başladı.

47 milyona yakın kişinin aşılanmasıyla, Türkiye'de normalleşme için yeni kararlar alındı. Vaka ve vefat sayılarının hızla düşmesi, birçok yasağın kaldırılmasına olanak tanıdı.

Normalleşme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'a dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz'a dair genelge yayınladı. Bu kapsamda düğünlerle ilgili alınan yeni kararlar belli oldu. Bu kapsamda; "Düğünler nasıl olacak? Yasaklar kalktı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Düğün yasakları kalktı mı? 1 Temmuz 2021 düğün, kına, nişan, sünnet kararları..

DÜĞÜN YASAKLARI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; nikah ve düğünlerde uygulanan bazı yasaklar kaldırıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, düğünlerde uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz itibarıyle son buluyor.

Genelgede yer alan karara göre;

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan koronavirüs önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

