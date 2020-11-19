Düğün salonları kapandı mı? Kına, nişan, nikah ve düğünler yasaklandı mı? Düğün kısıtlaması detayları..

Düğün salonları kapandı mı? Kına, nişan, nikah ve düğünler yasaklandı mı? Düğün kısıtlaması detayları..

Evlenmek için gün sayan vatandaşların araştırdığı düğünler iptal mi edildi sorusu gündemde yer alıyor. Düğün ve nikahlar nasıl yapılacak, düğün salonları kapandı mı, işte detaylar...

Koronavirüsle mücadelede yeni alınan kararlar doğrultusunda, valiliklere genelge gönderildi.

20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak genelge kapsamında düğünler ve nikah törenleri ile ilgili kısıtlamalar yapıldı.

Koronavirüsün ilk olarak görüldüğü mart ayından sonra düğün ve nikah etkinliklerine yasak getirildi.

1 Haziran normalleşme takvimiyle birlikte yeniden faaliyete geçse de vakaların artması ve kabine toplasının yapılmasıyla birlikte yeni tedbirler söz konusu oldu.

Dünya evine girmek isteyen vatandaşlar geri sayım yaparken, yeni alınan kararların detayları da merak ediliyor.

NİKAH VE DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde, nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası aldığı kararla düğün saatlerinde değişiklik yaptı. Buna göre düğün salonları hafta sonları sabah saat 10.00 ile 18.30 arasında hizmet verecek.

DÜĞÜN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere düğün ve nikah törenleriyle ilgili genelge gönderildi.

Bu kapsamda 81 ilde: