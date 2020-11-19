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- Düğün salonları kapandı mı? Kına, nişan, nikah ve düğünler yasaklandı mı? Düğün kısıtlaması detayları..
Düğün salonları kapandı mı? Kına, nişan, nikah ve düğünler yasaklandı mı? Düğün kısıtlaması detayları..
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 11:42
- Güncelleme : 19.11.2020 - 12:12
Koronavirüsle mücadelede yeni alınan kararlar doğrultusunda, valiliklere genelge gönderildi.
20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak genelge kapsamında düğünler ve nikah törenleri ile ilgili kısıtlamalar yapıldı.
Koronavirüsün ilk olarak görüldüğü mart ayından sonra düğün ve nikah etkinliklerine yasak getirildi.
1 Haziran normalleşme takvimiyle birlikte yeniden faaliyete geçse de vakaların artması ve kabine toplasının yapılmasıyla birlikte yeni tedbirler söz konusu oldu.
Dünya evine girmek isteyen vatandaşlar geri sayım yaparken, yeni alınan kararların detayları da merak ediliyor.
NİKAH VE DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?
Düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde, nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.
Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası aldığı kararla düğün saatlerinde değişiklik yaptı. Buna göre düğün salonları hafta sonları sabah saat 10.00 ile 18.30 arasında hizmet verecek.
DÜĞÜN GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illere düğün ve nikah törenleriyle ilgili genelge gönderildi.
Bu kapsamda 81 ilde:
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Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.
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Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.
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Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.
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Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.