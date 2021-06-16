Düğünlerde yemek ve ikram yasağı sona erdi

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı açıklanmıştı.

Tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla yapılabileceği belirtilmişti.

DAVETLİ SINIRI SONA ERDİ, İKRAM DÖNEMİ YENİDEN BAŞLADI

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verilmişti.

Böylelikle 15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden yapılabilecek.

NİŞAN VE KINA ETKİNLİKLERİ 1 TEMMUZ'DAN SONRA

Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.