Düğünlerini yapamayan çift, birlikte aşı çalışmalarına katıldı

Pandemi nedeni ile 8 ay sonra düğünlerini yapan hemşire çift, düğünlerinin ardından koronavirüsle mücadele için yeniden görevlerinin başına geçti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde hemşirelik okuyan 25 yaşındaki Ahmet ve Damla Bıçak çifti eğitimlerini tamamlamalarının ardından görevlerine başladı.

Damla hemşire İstanbul’a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, Ahmet Bıçak ise Bursa Şehir Hastanesi'ne atanınca çift mesleklerini farklı şehirlerde yapmaya başladı.

Bir süre sonra evlenme kararı alan çift, eş durumundan tayinlerini gerçekleştirerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde birlikte görev yapmaya başladı.

HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET ETTİLER

Dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisine karşı görevlerini sürdüren çift, nikahlarından yaklaşık 8 ay sonra düğünlerini yapabildi.

Aynı hastanede eşiyle birlikte pandemide görev yapan ve düğünlerini ertelemek durumunda kalan hemşire Ahmet Bıçak, “Düğün yapmaya karar verdik ama koronavirüsün de yüksek oranda nüksetmesiyle beraber düğün yapamadık nikah yapmak, düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık. Kapanma süreçleriyle birlikte evdeki hesap çarşıya uymadı. Sürekli ertelemek zorunda kaldık. Zaten izinlerimiz falan da kapanmıştı. Bu yüzden bayağı bir erteledik. Sonunda aşının etkisiyle beraber vaka sayıları biraz daha düştü. Bunun neticesinde de düğünümüzü gerçekleştirdik temmuz ayında.



Düğünümüzü yapamadık o süreçte kendi aşımızı da yaptık. Birçok kişinin de aşısını beraber yaptık. Eşimle beraber aşı çalışmalarına katıldık. Daha önce eşim Covid servisinde çalıştı ben Covid yoğun bakımda çalıştım. O zamanlar koronavirüse yakalanan arkadaşlarımız oldu onların yerine nöbet tuttuk, yeri geldi çok uzun süreler birbirimizi göremedik. Buradan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Kesinlikle aşılarını olsunlar, biz burada yine çalışmaya devam ederiz yeter ki onlar gelsinler aşılarını yaptırsınlar. Biz burada her zaman sağlık ordusu olarak hazırız” dedi.





"DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEDİK, SABRETTİK, ÇALIŞTIK"

Eşiyle aynı hastanedeki mesailerine ilişkin konuşan hemşire Ahmet Bıçak, “Ben mesela gündüz çalıştığım bir gün beşte çıkıyorum, eşim o gün nöbete gelmiş oluyor. Sabah çıkacak oluyor bırakıp gidemiyorum, işini ne kadar hafifletebilirsem yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte o şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. O nöbetten çıkarken ben işe gelmiş oluyorum. Hastanede 5-10 dakika ayaküstü sohbet ettiğimiz zamanlar da oluyor. Yöneticilerimiz de sağ olsun, aşı da bizi beraber çalıştırdılar. Düğünümüzü erteledik, sabrettik, çalıştık. Siz karı koca mısınız, ne güzel diye tepkiler alıyoruz” şeklinde konuştu.





"ÖNEMLİ OLAN HALKIMIZIN, BİZİM SAĞLIĞIMIZ"

Eşiyle aynı hastanede görev yapmasına ilişkin konulan hemşire Damla Bıçak, “Aynı hastanede çalışıyoruz, bu konuda diğer arkadaşlarımıza göre şanslıyız. Yaklaşık 7-8 ay sonra düğün yaptık sebebi de koronavirüsten dolayı ertelemek zorunda kaldık, herkes gibi. Burada pandemiyle mücadele ediyoruz tabi ki biz de bazı şeylerden fedakarlıklarda bulunduk. Pandemi olduğu için birilerinin fedakarlık etmesi gerekiyordu. Bu nedenle düğün de olsa fedakarlık ettik mutluyuz önemli olan halkımızın, bizim sağlığımız. Birlikte geliyoruz ama ben 24’e devam ediyorum. Eşim mesela beşte çıkıyor gündüzcü olmuş oluyor, ertesi gün tekrardan gündüze geliyor. Ben izinli olmuş oluyorum. 3-4 gün denk gelmediğimiz zaman oluyor. Mutluluklarınızı ertelememek, salgınla mücadele etmek için bu salgına son vermek için halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Eşimin 2 doz aşısını da ben yaptım” ifadelerini kullandı.



